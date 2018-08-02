/ yeniden // Beyoğlu'nda park halindeki minibüs kundaklandı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda park halindeki bir minibüs kundaklandı.
Hasköy Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda park halinde bulunan 34 M 3066 plakalı minibüs, iddiaya göre iki kişi tarafından kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken dolmuş kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen minibüsün sahibi yanan aracını görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Polislerden bilgi alan dolmuş sahibi yangının söndürülmesini izledi.
(FOTOĞRAFLI)
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