YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANAN MİT TIR'LARI DAVASI'NDA DÜNDAR VE GÜL'ÜN DOSYALARI AYRILDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA

Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin, Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçundan verilen hapis cezasına ilişkin dava, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme, Erdem Gül ve firari sanık Can Dündar’ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül katılırken; firari sanık Can Dündar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada sanıklardan Can Dündar'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap olmadığı belirtildi.

DURUŞMALAR KAPALI YAPILACAK

Mahkeme, Başbakanlık MİT Müsteşarlığının Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş olduğu yazıda, dava konusu olaya ilişkin bilgi ve belgelerin gizli kalması gereken devlet sırrı kapsamında kaldığının belirterek bu nedenle yeniden görülmeye başlayan duruşmaların tamamının kapalı yapılmasına ve eşlerin kapalı duruşmalara katılmasına izin verilmesine karar verdi.