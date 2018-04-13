HABER

"Yeniden kendi köklerimiz üzerinde bütünleşeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: "Hep beraber daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye'yi kurmaya çalışacağız. Yeniden kendi köklerimiz üzerinde bütünleşeceğiz birleşeceğiz, güçleneceğiz ve ayağa kalkacağız"

MARDİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Hep beraber daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye'yi kurmaya çalışacağız. Yeniden kendi köklerimiz üzerinde bütünleşeceğiz birleşeceğiz, güçleneceğiz ve ayağa kalkacağız." dedi.

Mardin'de bulunan Kurtulmuş, beraberinde Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik merkezine ait radyo yayınına katılan Kurtulmuş, sağlanan huzur ortamı ile önemli bir turizm ivmesi yakalayan şehrin, her geçen gün ileriye gideceğinden şüphe duymadıklarını söyledi.

Kurtulmuş, radyo yayınının ardından merkezde gençlerle söyleşiye katıldı. Gençlerin her alanda ilgisini çekebilecek bir merkezin yapıldığını ifade eden Kurtulmuş, Mardin Belediye Başkan Vekili Vali Yaman'ın güzel çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Gençliğin önemine değinen Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Gözlerinden pırıl pırıl geleceğe ilişkin bizi de ümitlendiren ışıkları gördüm. Bu coğrafyanın milletimizin ve İslam ümmetinin ümidi olduğunu görmekten hem memnun oluyor, hem de sizlerle iftihar ediyoruz. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizi, her birinizin kendi alanında gerçekten çok güçlü bireyler olmanızı temenni ediyorum. "

- "Mardin örnek şehir"

Bakan Kurtulmuş, Mardin'in farklı etnik yapıları bünyesinde barındıran örnek bir şehir olduğunu kaydetti.

Kendisi gibi düşünmeyenlerin, kendisi gibi yaşamayanları 'öteki' olarak kabul etmesinin sorunların başında geldiğine işaret eden Kurtulmuş, " Ötekileştirmek bizim büyük İslam medeniyetimizde asla olmayan bir husustur." dedi.

Birlikte barış içerisinde yaşama kültürünü yeniden geliştireceklerini işaret eden Kurtulmuş, "Hep beraber daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye'yi kurmaya çalışacağız. Yeniden kendi köklerimiz üzerinde bütünleşeceğiz birleşeceğiz, güçleneceğiz ve ayağa kalkacağız." diye konuştu.

"Türkiye maalesef, Tanzimat ve Meşrutiyet ile birlikte çok hızlı ve zoraki bir modernleşme süreci geçirdi. Bu modernleşme süreci dünyanın en problemli modernleşme sürecidir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları belirtti:

"Bir kabuk değişiminden ibaret olarak görüldü. Yani biz Osmanlı medeniyeti olarak çökmeye başlamıştık, Batı medeniyeti güçlenmiş ve yükseliyordu. Bazıları eğer köklerimizden uzaklaşırsak, kendi değerlerimizden uzaklaşırsak bir Batılı gibi düşünüp, yaşayıp, bir Batılı gibi hayata bakmaya başarırsak adam oluruz zannettiler. Halbuki biz köklerimizden uzaklaştıkça adam olmadık. Biz kendimizden uzaklaşmayı kendimizi yenileme olarak gördük. Uzun yıllar boyunca neredeyse 2 asra yaklaşan bir süre içerisinde böyle gördük. Biz köklerimizden uzaklaşırsak adam olmayız, bir millet ancak kökleri üzerinde yükselirse adam olur. Siz hiç bir ağacın başka bir ağacın gövdesinde büyüdüğünü gördünüz mü? her medeniyet kendi güç gövdesi üzerinde yükselir."

Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!
Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!
Dehşet Çiftliği yıkıldı!Dehşet Çiftliği yıkıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' açıklaması

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 13 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula|MPİ Süper Loto sonuçları öğren (12 Nisan Süper Loto sonuçları)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.