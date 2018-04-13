MARDİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Hep beraber daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye'yi kurmaya çalışacağız. Yeniden kendi köklerimiz üzerinde bütünleşeceğiz birleşeceğiz, güçleneceğiz ve ayağa kalkacağız." dedi.

Mardin'de bulunan Kurtulmuş, beraberinde Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik merkezine ait radyo yayınına katılan Kurtulmuş, sağlanan huzur ortamı ile önemli bir turizm ivmesi yakalayan şehrin, her geçen gün ileriye gideceğinden şüphe duymadıklarını söyledi.

Kurtulmuş, radyo yayınının ardından merkezde gençlerle söyleşiye katıldı. Gençlerin her alanda ilgisini çekebilecek bir merkezin yapıldığını ifade eden Kurtulmuş, Mardin Belediye Başkan Vekili Vali Yaman'ın güzel çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Gençliğin önemine değinen Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Gözlerinden pırıl pırıl geleceğe ilişkin bizi de ümitlendiren ışıkları gördüm. Bu coğrafyanın milletimizin ve İslam ümmetinin ümidi olduğunu görmekten hem memnun oluyor, hem de sizlerle iftihar ediyoruz. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenizi, her birinizin kendi alanında gerçekten çok güçlü bireyler olmanızı temenni ediyorum. "