HABER

 - (YENİDEN) METRONUN YÜRÜYEN MERDİVENİN ÇÖKME ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 08:13 | Son Güncelleme

* Merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin düştüğü görülüyor.

* Merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin düştüğü görülüyor. Mehmet Ali Erik'in de boşluğa düşerek kaybolması kameraya yansıyor.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Özgür EREN/İstanbul DHA
Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda 27 Şubat'ta meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.
Olay, 27 Şubat'ta İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu bir kişi, oluşan boşluğa düşerek yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Mehmet Ali Erik, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

SIKIŞMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR
Görüntülerde, çok sayıda kişinin çalışmayan yürüyen merdivenden aşağı doğru yürüdüğü görülürken, duran merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin düştüğü görülüyor. Mehmet Ali Erik'in de boşluğa düşerek kaybolduğu kameraya yansıyor.

BİR SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından Erik'i kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Kalabalık bir grubun çalışmayan merdivenden yürümesi
-Merdivenin bir anda hızla çalışması
-Yere düşenler
-Bir kişinin düşerek kaybolması
-Olayla ilgili arşiv görüntü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Artvin'de yürekler ağza geldi! Görenler inanamadı

Artvin'de yürekler ağza geldi! Görenler inanamadı

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Engelli çocuğa Facebook'ta korkunç tuzak!

Engelli çocuğa Facebook'ta korkunç tuzak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a odaklandı! Abdulkadir Selvi yazdı

Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı

Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Ahmet Hakan yazdı

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Ünlü iş adamına 'gaip' şoku!

Ünlü iş adamına 'gaip' şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.