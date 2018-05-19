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- (yeniden) - OKUL ÖNÜNDE GERGİNLİK; ZIRHLI ARAÇ SEVK EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 09:59 | Son Güncelleme

,  Sultangazi'de bulunan Mehmetçik İlköğretim okulunun velileri, okul bahçesinde kurulan şişme lunapark için öğrencilerden para toplandığı iddiasıyla okul yönetimini protesto etti.

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ /İSTANBUL(DHA),
Sultangazi'de bulunan Mehmetçik İlköğretim okulunun velileri, okul bahçesinde kurulan şişme lunapark için öğrencilerden para toplandığı iddiasıyla okul yönetimini protesto etti.
Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun velilerinin iddiasına göre, okul bahçesine kurulan şişme lunapark için öğrencilerden 10 TL ücret talep edildi. Bu ücreti vermeyen öğrenciler ise iddiaya göre teneffüse çıkarılmadı. Olayı duyan veliler, duruma tepki göstermek için okul önünde toplandı. Okulun karşısına "Ticarethane değil okul, müşteri değil öğrenci " yazılı pankart asan veliler okul yönetimi aleyhinde slogan attı.
Yaşanan gerginlik üzerine okula polis ve çok sayıda zırhlı araç sevk edildi. Polis ekipleri ile veliler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
"OKULUMUZ TİCARETHANEYE DÖNDÜ"
Öğrenci velilerinden Esin Taştan, "Artık okulumuz ticarethaneye döndü. Her hafta velilerin para vermesinden yorulduk. Paramızın ne için toplandığını bilmiyoruz. Hiç mi devlet yardım etmiyor. Yoksa bunlar cebe mi atılıyor. Şimdi de oyun parkı getirildi. Burası vakıf değil, yardım diye bir şey olamaz" diye konuştu. Bir başka veli Döne Türker ise, "Yok tiyatro parası, yok sirk parası sürekli para toplanıyor ama bu paraların nereye gittiğini bilmiyoruz. Hiç bir şey yapılmıyor okulumuza" dedi.
Okul yönetiminin istifası için imza toplayan veliler, daha sonra okul önünden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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Protesto gösterisinden görüntü
Öğrencilerden görüntü
Polis ekiplerinden görüntü
Veliler ile röportaj
Pankart ve atılan sloganlardan görüntü
Okuldan görüntü
Diğer detaylar

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