 (yeniden) - YARALI KADIN PANİKLEYEN KIZINI SAKİNLEŞTİRDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Taksim'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli kurye olay yerinden kaçtı. Yerde yatan yaralı kadın olayı duyup, panik halde kaza yerine gelen kızını 'Bir şeyim yok kızım' diyerek teselli etmeye çalıştı.
Kaza, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Gülay Şahan eşi ile birlikte kaldırımda yürürken yolun karşısına geçmek istedi. Kaldırımdan adımını attığı sırada Şahan'a bir restoranın mosikletli kuryesi çarptı. Çarpmanın etkisi ile Gülay Şahan yola savruldu.
KIZI OLAY YERİNDE ŞOK GEÇİRDİ
Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı kadının kızı Gülfem Şahan, şok geçirdi. Kızı annesinin başına giderek 'Anne iyi misin'? sorusuna anne Gülay Şahan 'kızım iyiyim' diyerek kızını sakinleştirmeye çalıştı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kadına çarpan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
---------------------
-Yaralı kadının yerde yatması
-Kızının panik halde olay yerine gelişi
-Kızının panik halleri
-Kızının annesine soru sorması
-Annesinin kızını sakinleştirmesi
-Sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi
-Yaralı kadının ambulansa alınması
-Ambulansın gidişi
-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü
- Muzaffer Çapar ile röportaj
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz
Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi
Gören gözlerine inanamadı! Estetik bağımlılığının bu kadarına pes
Okuyucu Yorumları 0 yorum