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 (yeniden) - YARALI KADIN PANİKLEYEN KIZINI SAKİNLEŞTİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:41 | Son Güncelleme

Taksim'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli kurye olay yerinden kaçtı.

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Taksim'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli kurye olay yerinden kaçtı. Yerde yatan yaralı kadın olayı duyup, panik halde kaza yerine gelen kızını 'Bir şeyim yok kızım' diyerek teselli etmeye çalıştı.
Kaza, Taksim Sıraselviler Caddesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Gülay Şahan eşi ile birlikte kaldırımda yürürken yolun karşısına geçmek istedi. Kaldırımdan adımını attığı sırada Şahan'a bir restoranın mosikletli kuryesi çarptı. Çarpmanın etkisi ile Gülay Şahan yola savruldu.

KIZI OLAY YERİNDE ŞOK GEÇİRDİ
Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı kadının kızı Gülfem Şahan, şok geçirdi. Kızı annesinin başına giderek 'Anne iyi misin'? sorusuna anne Gülay Şahan 'kızım iyiyim' diyerek kızını sakinleştirmeye çalıştı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kadına çarpan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Yaralı kadının yerde yatması
-Kızının panik halde olay yerine gelişi
-Kızının panik halleri
-Kızının annesine soru sorması
-Annesinin kızını sakinleştirmesi
-Sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi
-Yaralı kadının ambulansa alınması
-Ambulansın gidişi
-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü
- Muzaffer Çapar ile röportaj

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