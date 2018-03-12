Yenifoça Eğitim Enstitüsünde seminer düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Yenifoça Eğitim Enstitüsünde öğretmenleri bilgilendirme semineri düzenlendi.
Seminere İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ve 81 ilden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları katıldı. Seminerin açılış konuşmasını Enstitüsü Müdürü Erdoğan Önder ve Daire Başkanı Abdi Erdoğan yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Muammer Yıldız ise kapanış konuşmasında, “Foça ilçemize kazandırılan Eğitim Enstitüsünün bu ve buna benzer eğitim faaliyetleri yapması heyecan vericidir” dedi.
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