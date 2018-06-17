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 - YENİKAPI MİTİNG ALANININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:32 | Son Güncelleme

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" saat 17.00 sıralarında havadan görüntülendi.

Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" saat 17.00 sıralarında havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan alanın görüntüleri

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