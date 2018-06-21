HABER

Yenikapı mitinginde korkunç çocuk istismarı iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 09:16 | Son Güncelleme

Yenikapı’daki AK Parti mitinginde çocuğa istismar iddiası kan dondurdu. İstismar nedeniyle 2013 yılında tutuklanan ve denetimli serbestlikle serbest kalan Hayri A.'nın, yeğeninin arkadaşına miting alanında istismarda bulunduğu öne sürüldü. Hayri A.'nın suçunu kabul ettiği ve tutuklandığı öğrenildi.

Yenikapı mitinginde korkunç çocuk istismarı iddiası!

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, 17 Haziran Pazar günü Yenikapı'da gerçekleşen mitinge yeğenini ve yeğeninin arkadaşını götüren Hayri A. miting sonunda yeğeninin arkadaşına istismarda bulundu.

"BİR ŞAHIS BENİ SUÇÜSTÜ YAKALADI"

İddiaya göre, İiadesi alınan Hayri A. yeğeninin arkadaşı 10 yaşındaki K.C’yi istismar ettiğini itiraf ederek, “Yeğenim ve arkadaşı ile Fatih’teki mitinge gittik. Miting bittikten sonra çocukları yeşillik bir alana götürdüm. Gözcü olarak yeğenime 5 lira verdim. Fakat bir şahıs beni suçüstü yakaladı” dedi.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Zanlının 2013 yılında bir çocuğu istismar ettiği için yakalandığı, 3 ay tutuklu kaldıktan sonra denetimli serbestlikle çıktığı öğrenildi.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nereden öğrenilir?MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nereden öğrenilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yenikapı miting cinsel istismar taciz

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti!

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Okuyucu Yorumları 4 yorum
AKP kurtulmak lazım geleceğimiz için bu sürekli yalan söyleyen BOP eş başkanı PAPA dostu ve avanesi tehlikeli sen bilir siz aziz TÜRK milleti yüzünü güneşe dön
Sonuna kadar AKP ulan kaç kez kaybettiniz ama AKP nin yaptığı herşeye siz gidiyorsunuz bırakın bu boş işleri yok geleceğin içinmiş geçmişin sanki çok iyiydi
dogru! dîne dayanarak allah kelimesini ikidebir agizlarina alip tecavûzcüsü, hirsizi, peşkeşçisi yalancısı türedi ATATÜRK zamanında dinle siyaseti karıştıranın aldı kellesini ama onada dinsiz dediler.. cumhurbaşkanı ateist olsun hatta gay olsun bizene iyi insanca yönettikten sonra sorun varmı? dinin adının altına saklanarak hırsızlık tecavüzcülük peşkeşçilik erderek vatanı satandan inanın daha kötü olamazlar...
AKP MİTİNGİNDE OLMASI ŞAŞIRTMADI
Diğer Haberler
AFAD'dan Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile ilgili açıklama

AFAD'dan Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile ilgili açıklama

Kozmetik devinde miras krizi!

Kozmetik devinde miras krizi!

Cemil Bayık yakalandı mı? Gündemi sarsacak iddia

Cemil Bayık yakalandı mı? Gündemi sarsacak iddia

Uzmanlardan aşırı sıcaklar için korkutan uyarı: 100 bin kişi ölebilir

Uzmanlardan aşırı sıcaklar için korkutan uyarı: 100 bin kişi ölebilir

Pişkinliğin böylesi! Tıraş şeklinden yakalanan hırsızın sözleri şoke etti

Pişkinliğin böylesi! Tıraş şeklinden yakalanan hırsızın sözleri şoke etti

Evli çiftten 'ölüm büyüsü' ile 2 milyon liralık vurgun

Evli çiftten 'ölüm büyüsü' ile 2 milyon liralık vurgun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.