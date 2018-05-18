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Yenikapı'da Kudüs Mitingi için toplanmalar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

  Yenikapı'da düzenlenecek "Kudüs Mitingi" için toplanmalar yavaş yavaş başladı.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/ İSTANBUL , (DHA)

Yenikapı'da düzenlenecek "Kudüs Mitingi" için toplanmalar yavaş yavaş başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için alana giriş başladı. Miting için gelenler arama noktasından geçerek içeriye giriyor.

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