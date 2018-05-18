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YENİKAPI'DA KUDÜS MİTİNGİ İÇİN TOPLANMALAR SÜRÜYOR (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:07 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA Yenikapı'da düzenlenecek "Kudüs Mitingi" için toplanmalar sürüyor.

Haber- Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
Yenikapı'da düzenlenecek "Kudüs Mitingi" için toplanmalar sürüyor.
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine kısa süre kala alana girişler devam ediyor. Mitingin yapılacağı alana kurulan sahnede "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.
Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitinge katılanlar İsrail ve ABD'ye tepkilerini dile getirdi.
Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de mitinge katılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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- Miting alanından görüntüler
- Sahneden görüntüler
- Vatandaşların görüntüsü
- Mitinge gelenler ile röpler

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