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Yenikapı'da ramazan etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 01:34 | Son Güncelleme

Saraybosna Sultan Abdülhamid Korosu'nun konseri ilgiyle izlendi

İSTANBUL (AA) - Saraybosna Sultan Abdülhamid Korosu, İstanbul'da konser verdi.

Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Teravih Sonrası" programında sahne alan koro, 11 eseri yorumladı.

Türkiye Bosna Hersek Kardeşlik Platformu Başkanı Orhan Çakmak'ın da yer aldığı 50 kişilik koro, eserlerini Türkçe, Boşnakça, Arapça ve İngilizce olmak üzere 4 farklı dilde seslendirdi.

Vatandaşlar, etkili yağışa rağmen konsere ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Saraybosna Sultan Abdülhamid Korosu Türkiye Bosna Hersek Kardeşlik Platformu Başkanı Sanatçı Orhan Ç

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