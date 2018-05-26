Yenikapı'da ramazan etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - Saraybosna Sultan Abdülhamid Korosu, İstanbul'da konser verdi.

Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Teravih Sonrası" programında sahne alan koro, 11 eseri yorumladı.

Türkiye Bosna Hersek Kardeşlik Platformu Başkanı Orhan Çakmak'ın da yer aldığı 50 kişilik koro, eserlerini Türkçe, Boşnakça, Arapça ve İngilizce olmak üzere 4 farklı dilde seslendirdi.

Vatandaşlar, etkili yağışa rağmen konsere ilgi gösterdi.

