Yenikent Muhtarı Nezahat Nazik’ten lokma ikramı

Yenikent Mahalle Muhtarı Nezahat Nazik, hem eşinin ölüm yıl dönümü hem de Miraç Kandili dolayısıyla lokma dağıttı.
Eşi Sezai Nazik’in ölümünün 9. yıldönümü ve Miraç Kandili sebebiyle Muhtar Nazik lokma dağıttı. Muhtarlık binası önünde yapılan ikram, yüzlerce vatandaş tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Mahallenin sevilen yüzü Nezahat Nazik, yaptığı sosyal etkinliklerle ve yardımlarla adından sıkça söz ettiriyor.
Öte yandan Sezai Nazik’in Yenikent Muhtarlığı görevini sürdürürken 9 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
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