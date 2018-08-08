YENİKÖY'DE HORTUM GÖRÜNTÜLENDİ

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Yeniköy Sahili'nden görülen hortum denizde oluştuktan sonra karaya ilerledi. Bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

-Hortum görüntüleri

-Detaylar

