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YENİKÖY'DE HORTUM GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 13:49 | Son Güncelleme

  Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.  Arnavutköy Yeniköy Sahili'nden görülen hortum denizde oluştuktan sonra karaya ilerledi.

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
İstanbul'da sabah saatlerinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Arnavutköy Yeniköy Sahili'nden görülen hortum denizde oluştuktan sonra karaya ilerledi. Bir süre sonra kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:
-Hortum görüntüleri
-Detaylar

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