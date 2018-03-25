Yenilenebilir Enerji Verimliliği ödülü SFC Entegreye verildi

SFC Entegre Orman Ürünleri, enerji yoğunluğunu son 3 yılda ortalama yüzde 32,4 oranında azaltarak ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı alt sektörü içerisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

SFC Entegre Orman Ürünleri Fabrikası, 2009-2013 yılları arasındaki Referans Enerji Yoğunluğuna (REY) göre, enerji yoğunluğunu son üç yılda (2014-2016) ortalama yüzde 32,4 oranında azaltarak ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı alt sektörü içerisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı. SFC Entegre Orman Ürünlerine ödülü, bu yıl 9’uncusu 29-30 Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda verilecek. SFC Entegre Orman Ürünlerinin ödülünü Fabrika Müdürü Bilal Karakaya alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yüksel Malkoç, birincilik ödülüne layık görülen fabrikayı tebrik ederek, şunları kaydetti: "2017 yılı evet kategorisinde dereceye girecek işletmeleri belirlemek üzere genel müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde işletmeniz; enerji yoğunluğunu 2009-2013 yılları arasındaki Referans Enerji Yoğunluğuna (REY) göre son 3 yılda (2014-2016) ortalama yüzde 32,4 oranında azaltarak ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı alt sektörü içerisinde birincilik ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bu çerçevede, başarılı çalışmalarınızdan dolayı fabrikanız teknik kadrosunu ve yöneticilerini kutlar, enerji verimliliği çalışmalarına gösterdiğiniz ilgi ve işbirliği için teşekkür ederim."