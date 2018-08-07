Yenilenen Kefe Yaylası turizmin hizmetinde

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gazetecilere, Denizli'nin turizm potansiyelini çeşitlendirmek adına sürdürdükleri çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, Denizli Kayak Merkezi gibi alternatif turizme Kefe Yaylası'nı da dahil ettiklerini belirtti.

Yatağan'daki 1100 metre rakımlı yaylada, vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere restoran, kasap, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, çamaşırhane ile 250 çadır kapasiteli kamp alanı oluşturuldu. 171 bin metrekarelik alan içerisinde yapılan yatırımlarla yayla, modern şekliyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yaylada düzenleme çalışması yaparak, yayla turizmine önemli bir değer daha kazandırdıklarını dile getiren Zolan, "İlk olarak altyapı çalışmalarını tamamladık, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı yeniledik. Doğaya bir damla dahi atık su bırakmıyoruz. Halkımızın rahatı ve güvenliği için tüm ihtiyaçları yeniledik. Bölgeyi daha cazip ve standartları yüksek bir hale getirdik. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kefe Yaylası'nın, Denizli'de yayla kültürü ve yayla turizminin merkez noktalarından biri olacağını vurgulayan Zolan, "Yaylalarımız Denizli'mizin kültürü, özü. Bu değerlerimize değer katmak, yaylalarımızı insanlarımızla buluşturmak için birçok yatırım yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

- "Herkes burayı gelip görmeli"

Yaylaya kamp yapmaya gelen Hasan Ergenay, yaylanın eski durumu ile şimdiki halinin çok farklı olduğunu dile getirdi.

Melike Büyüktürkyılmaz da "Eskiden buraya geliyorduk, suyumuz, elektriğimiz yoktu. Yol yoktu. Allah razı olsun şimdi yollarımız güzel. Kefe Yaylamız çok güzel oldu. Turistik bir yer oldu. Herkesin burayı gelip görmesini isterim." ifadelerini kullandı.

