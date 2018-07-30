Yenilenmişti ancak... Kapalıçarşı'da bazı işyerlerinin çatısı aktı 2

Çarşıda halı dükkanı bulunan Serdar Aslan, "Her yağmurda değil ama çoğu zaman bu sorunu yaşıyoruz" dedi. Aslan, "Ben yaşamasam bir başka esnaf yaşıyor. Çarşıda her yağmurda bu sorunu yaşayan esnaf var. Maddi zararımız 3 - 4 bin lira. 2 gün çalışamadık. Yağmur yağdığı için elektrik tesisatı gidiyor, ürünlerimiz ıslanıyor" dedi.

İstanbul'un en önemli tarihi ve kültür varlıklarından biri olan Kapalıçarşı'da çatı restorasyonu Temmuz 2016'da başladı. Aradan geçen 2 yılda 554 yıllık çarşının çatısı ve yalıtımı yenilendi. Ancak son yağışlar sırasında çarşıdaki bazı işyerlerinin tavanında akmalar meydana geldi. 24 Temmuz'daki yağışta yaşananlar esnaf tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde esnafın çatıdan akan yağmur suyundan ile korunmaya çalıştığı görülüyor.

"ÇATIYI YAPTIK DEDİLER AMA BİTEN BİR ŞEY YOKMUŞ"

Esnaf Bülent Özyurt da, "Çatıyı bitirdik dediler ama biten bir şey yokmuş demek ki. Enteresan bir taşmalar oluyor. Devam eden bir mağduriyet söz konusu" diye konuştu. "Çatıdan su akmakta, su giderinden sular taşmakta" diyen Özyurt'u, "Gezen turistler suyun içinde resmen zıplaya zıplaya gidiyor. Biz esnaf olarak mağdur oluyoruz, ayrıca gelen turiste de kötü bir görüntü veriyoruz" şeklinde konuştu.

"TEK BİR YAĞIŞTA 10 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

Özyurt, "Bunu her yağmurda yaşıyoruz. Ben yaşamasam, yan komşum yaşıyor, o da yaşamazsa 3 yandaki esnaf yaşıyor. Ne oluyor ürünler gidiyor. Şikayet edeceğiniz bir yer yok. Bunun yanı sıra bize gelen maddi zararları da var. Ürünlerimiz var raflarda onlar ıslanıyor ve kullanılmaz hale geliyor. Vitrinler ahşap onlar ıslanınca şişiyor. Elektrik tesisatı gidiyor. Bunlar hep masraf. Nereden baksan yine 8 - 10 bin lira gitti. Bu sadece bir yağmurda. Biz bunu senede 3- 4 kez yaşıyoruz. Akşam yağmur yağıyor biz vitrinleri düşünüyoruz. Su girdi mi, ürünler zarar görü mü, ertesi sabah geliyorsun, elektrik tesisatını değiştireceksin yine yağacak. Yine değiştirmek zorundasın. Tehlikeli de bir durum. Yana da bilir. Sabah farkında olmadan şalteri açsak tutuştu gitti. Nasıl olacak böyle ortada kaldı" dedi.

Esnaf yaşananlarla ilgili Fatih Belediyesi'ne müracaat etti. Belediyenin etüt proje müdürlüğünün 26 Temmuz'da inceleme başlattığı öğrenildi.

