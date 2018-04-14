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Yenilikçi projeler üreten öğrencilere ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 21:47 | Son Güncelleme

Öğrencilerin teknolojik faaliyetlere yönelmesi ve başarılı çalışmalarının ödüllendirmesi amacıyla gerçekleştirilen Bayrampaşa Belediyesi Ortaokul ve Liselerarası Bilim ve Teknoloji Yarışmaları’nda ödüller sahiplerini buldu.Öğrencilerin teknolojik faaliyetlere yönelmesi ve başarılı çalışmaların ödüllendirmesi amacıyla gerçekleştirilen Bayrampaşa Belediyesi Ortaokul ve Liselerarası Bilim ve Teknoloji Yarışmaları’nda kazananlar belli oldu.

Öğrencilerin teknolojik faaliyetlere yönelmesi ve başarılı çalışmalarının ödüllendirmesi amacıyla gerçekleştirilen Bayrampaşa Belediyesi Ortaokul ve Liselerarası Bilim ve Teknoloji Yarışmaları’nda ödüller sahiplerini buldu.
Öğrencilerin teknolojik faaliyetlere yönelmesi ve başarılı çalışmaların ödüllendirmesi amacıyla gerçekleştirilen Bayrampaşa Belediyesi Ortaokul ve Liselerarası Bilim ve Teknoloji Yarışmaları’nda kazananlar belli oldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, akademisyenler, yarışmanın jüri üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende biyoloji, matematik-bilgisayar, kimya, fizik alanlarında ürettikleri projeleriyle ilk 3’e girmeyi başaran öğrencilere plaket ve çeşitli miktarlarda para ödülü takdim edildi. Törende birincilere ödüllerini Başkan Aydıner takdim ederken, dereceye giren öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Öğrencilerin ürettiği başarılı projeler ise merkezin girişinde kurulan stantlarda sergilendi.

“Yüzlerce öğrencimiz hem TÜBİTAK’tan hem İTÜ’den ödüller aldılar”
Öğrencilerin yenilikçi bireyler olarak yetişmesinin gelecekte bilim, sanayi, teknoloji gibi birçok alanda önemli katkılar sunacağına dikkat çeken Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bugüne kadar yüzlerce öğrencimiz hem TÜBİTAK’tan hem İTÜ’den ödüller aldılar. Bütün okullar arası yarışmalarda ödüle doymadılar. Bilim ve teknoloji ödüllerini bugün çocuklarımıza vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Her yaptığınız hizmet, bilime dair üretim sizin ufkunuz, vizyonunuz, zekanız, dehanızdır” ifadelerini kullandı.

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