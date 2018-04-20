‘Yenilikçi Yöntemlerle Sebzecilik Gelişiyor’ projesi

Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Yenilikçi Yöntemlerle Sebzecilik Gelişiyor’ isimli proje, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından uygulanabilir görüldü.

Konuyla ilgili Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüzce hazırlanan ’’Yenilikçi Yöntemlerle Sebzecilik Gelişiyor’’ isimli projemiz, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından uygulanabilir görülmüştür. Bu kapsamda İlimizde faaliyet gösteren Ziraat Mühendislerine yönelik; açık alanlar ve seralarda yetiştirilen sebzeciliğin sürdürülebilir olması, ürün veriminin artırılması ve yenilikçi yöntemlerin uygulanabilmesi için Prof. Dr. İ. Ersin AKINCI ve Prof. Sermin AKINCI tarafından sebze yetiştiriciliği konusunda teorik ve pratik eğitim verilecektir. Eğitimimiz 7-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında her gün saat 10:00 ’da başlayacak olup; katılmak isteyen Ziraat Mühendislerimizi İl Müdürlüğümüz toplantı salonuna bekleriz.” denildi.