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Yenimahalle Belediyesinden Finansal Okuryazarlık eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:41 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi, gençlerin sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri için Habitat Derneği ile birlikte Paramı Yönetebiliyorum Projesi kapsamında Finansal Okuryazarlık semineri düzenledi.Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda Envercan Yüksel tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara gelir gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükler konularında bilgi verildi.Yenimahalle Belediyesi personeli ve Yenimahallelilerin bulunduğu seminerde vatandaşların finansal kaynaklarını doğru kullanmasına yönelik önerilerde bulunan Yüksel, ’’Gelirinizden fazla harcamayın.

Yenimahalle Belediyesinden Finansal Okuryazarlık eğitimi

Yenimahalle Belediyesi, gençlerin sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri için Habitat Derneği ile birlikte Paramı Yönetebiliyorum Projesi kapsamında Finansal Okuryazarlık semineri düzenledi.
Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda Envercan Yüksel tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara gelir gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükler konularında bilgi verildi.
Yenimahalle Belediyesi personeli ve Yenimahallelilerin bulunduğu seminerde vatandaşların finansal kaynaklarını doğru kullanmasına yönelik önerilerde bulunan Yüksel, ’’Gelirinizden fazla harcamayın. Borçların olumlu,olumsuz borç olarak kategorize edin ve geri dönüşümü olan olumlu borçlara yönelin. Bir şey satın alırken mutlaka 10 saniye boyunca alınan şeyin istek mi ihtiyaç mı olduğunu analizini yapmak önemli. Paranın hayal ve hedeflere ulaşmada bir araç olduğu gerçeğini unutmayın. Bu seminerlerle sizlere bütçeniz, harcamalarınız, birikiminiz ve borçlarınız gibi kişisel bütçe yönetiminize ilişkin önerilerde bulunuyoruz’’ dedi.
Projenin başlangıcından bu zamana kadar 500 bin gencin Paramı Yönetebiliyorum eğitimi aldığını kaydeden Yüksel, ’’Proje ile gençlere, kişisel mali kaynakları bütçeleme ve finans hizmetlerini doğru kullanmaya yönelik ücretsiz eğitimler sunuluyor ve gençler arasında finansal bilinci geliştirerek, sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmak hedefleniyor. Akran eğitim modeline dayanan proje kapsamında eğitimler 81 ilde, bin 900’ü aşkın gönüllü genç eğitmen tarafından veriliyor. Online olarak da verilen eğitimlerle birlikte proje başlangıcından bu zamana kadar 500 bin genç Paramı Yönetebiliyorum eğitimi aldı. Ben de bir gönüllüyüm, bu işe sizler gibi seminerlere katılarak başladım. Sizler de benim aldığım eğitimi alarak gönüllü eğitmen olabilirsiniz. Aldığınız eğitimle ödemelerinde sıkıntı çeken, bütçesini doğru kullanamayan kişilere yardımcı olabilirsiniz’’ diye konuştu.

Yenimahalle Belediyesinden Finansal Okuryazarlık eğitimi

Yenimahalle Belediyesinden Finansal Okuryazarlık eğitimi

Yenimahalle Belediyesinden Finansal Okuryazarlık eğitimi

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