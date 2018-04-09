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Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Ustalarla Hemşeri Geceleri düzenlendi.Program başında konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bu akşam Karadeniz’in sıcak insanlarının sıcak ezgilerini hep beraber dinleme imkanı bulacağız Kültür, sanat önemli.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Ustalarla Hemşeri Geceleri düzenlendi.
Program başında konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bu akşam Karadeniz’in sıcak insanlarının sıcak ezgilerini hep beraber dinleme imkanı bulacağız Kültür, sanat önemli. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, bu bilinci oluşturmak için spor merkezlerine, kültür merkezlerine ve etkinliklerimize davet ediyoruz. Yenimahalle’de eski yaşamı, çocukluğumuzun yaşamını gerçekleştirmeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.
Sunuculuğunu Abdullah Gündüz, sanat yönetmenliğini Mustafa Acar’ın yaptığı gecede konuk sanatçılar Özlem Güngör, İlhan Eş ve İbrahim Can tarafından Trabzon, Rize ve Giresun yörelerinden türküler yorumlandı.
Geceye Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP İlçe Başkanı Ahmet Meşe, muhtarlar ve Yenimahalle’de yasayan çok sayıda Rizeli, Trabzonlu ve Giresunlu vatandaş katıldı.

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu

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Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu
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Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu
3 / 7

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu
4 / 7

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu
5 / 7

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu
6 / 7

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu
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Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu

Yenimahalle Karadeniz ezgileriyle buluştu
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