Yenimahalle’de 23 Nisan coşkusu

Yenimahalle Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, makam koltuğunu Öğretmen Kubilay Ortaokulu’nda okuyan 11 yaşındaki Yaren Taş’a devretti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler Yenimahalle Belediye Başkanlığı önündeki törenle başladı. Belediye Hizmet Binası önünde düzenlenen törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Yenimahalleli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Yaşar’ın Yenimahalle Belediye Başkanlığı önünde bulunan Atatürk anıta çelenk koymasıyla devam etti. Daha sonra Batıkent Meydan da bulunan Atatürk anıtına çelenk koyan Yaşar, “Milli bayramlarımız çok önemli. Hepsini Yenimahalle’de coşkuyla kutluyoruz, kutlamaya da devam edeceğiz. Bu bayram Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağanıdır. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Ulu Önder Atatürk hiçbir devlet adamının yapmadığını yapmıştır; çocuklara ve gençlere bayram hediye etmiştir. O gençlere ve çocuklara güvenen bir liderdi. O aydınlık geleceğin çağdaş gençlikle mümkün olabileceğini söyleyen bir liderdi. Milli günlerimize sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı. Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Başar Bal, muhtarlar ve STK’ların da bulunduğu törende Yenimahalleli gençler “Bağımsızlık Meşalesi” de yaktı. TUBİL Halk Dansları Topluluğu ise gösterileriyle etkinliklere renk kattı.

Yaşar’ın makamında çocuk kahkahaları

Törenlerin ardından Yaşar, makamında çocukları ağırladı. Makam koltuğunu Öğretmen Kubilay Ortaokulu’nda okuyan 11 yaşındaki Yaren Taş’a devreden Yaşar, Yaren’e başkanım diye hitap ederek, “Bir isteğiniz var mı” dedi. Belediye Başkanı olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Taş, Yaşar’a “Bir gün gerçekten belediye başkanı olursam sizin gibi çalışkan bir başkan olmak isterim. Şuanda istediğim bir şey yok Yenimahalle’de çocuklar için her şey yolunda” dedi ve Başkan Yaşar’a yazdığı teşekkür mektubunu takdim etti.

Yaren’in mektubunda “Ben de ileride sizin gibi halkın yanında olan, sımsıcak yüreği ile hizmet eden, güler yüzlü, herkesin sevip saydığı ve Atatürk’ün yolundan giden bir belediye başkanı olmak istiyorum. Yenimahallelilere ve biz çocuklara sunmuş olduğunuz hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” cümleleri dikkat çekti.

Makamından misafirlerini uğurlayan Yaşar, Yenimahalle Emin Sağlamer İlkokulu öğrencilerini de yalnız bırakmadı. Okulun düzenlediği 23 Nisan etkinliklerini izleyen Yaşar, tüm çocukların bayramını kutladı ve bol bol çocuklarla fotoğraf çektirdi.