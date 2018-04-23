Yenimahalle’de 23 Nisan coşkusu yaşandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu bayram Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağanıdır. Bunun kıymetini bilmeliyiz’’ dedi.

Yenimahalle’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ’’Milli bayramlarımız çok önemli. Hepsini Yenimahalle’de coşkuyla kutluyoruz, kutlamaya da devam edeceğiz. Bu bayram Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağanıdır. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Ulu önder Atatürk hiçbir devlet adamının yapmadığını yapmıştır, çocuklara ve gençlere bayram hediye etmiştir. O gençlere ve çocuklara güvenen bir liderdi. O, aydınlık geleceğin çağdaş gençlikle mümkün olabileceğini söyleyen bir liderdi. Milli günlerimize sahip çıkmalıyız’’ ifadelerini kullandı.

Yaşar, törenlerin ardından makamında çocukları ağırladı. Makam koltuğunu Öğretmen Kubilay Ortaokulu’nda okuyan 11 yaşındaki Yaren Taş’a devreden Yaşar, Yaren’e başkanım diye hitap ederek, ’’Bir isteğiniz var mı’’ dedi. Taş, Belediye Başkanı olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, ’’Bir gün gerçekten belediye başkanı olursam sizin gibi çalışkan bir başkan olmak isterim. Şu anda istediğim bir şey yok Yenimahalle’de çocuklar için her şey yolunda’’ dedi ve Başkan Yaşar’a yazdığı teşekkür mektubunu takdim etti. Yenimahalle Emin Sağlamer İlkokulu öğrencilerini de yalnız bırakmayan Yaşar, okulun düzenlediği 23 Nisan etkinliklerini izleyerek tüm çocukların bayramını kutladı ve bol bol çocuklarla fotoğraf çektirdi. Yenimahalleli gençlerin Bağımsızlık Meşalesi’ni yaktığı törende TUBİL Halk Dansları Topluluğu da gösterileriyle etkinliklere renk kattı.

Törene Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Yenimahalleli katıldı.