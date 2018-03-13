HABER

Yenimahalle’de “Duygusal Zeka” konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için personeline çeşitli konularda hizmet içi eğitimler düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, bu kez de “Duygusal Zeka” konulu seminer düzenledi.Belediye Meclis salonunda yazar ve akademisyen Kamil Sönmez tarafından verilen seminerde, duygusal zekâ ve gelişimine katkıda bulunan etkenler konuşuldu.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için personeline çeşitli konularda hizmet içi eğitimler düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, bu kez de “Duygusal Zeka” konulu seminer düzenledi.
Belediye Meclis salonunda yazar ve akademisyen Kamil Sönmez tarafından verilen seminerde, duygusal zekâ ve gelişimine katkıda bulunan etkenler konuşuldu. Duygusal zekanın kendini tanıma, duygularını idare edebilme ve başkalarını anlayarak dengeli ve uyumlu bir yaşam sürebilme yeteneklerini tanımlayan bir kavram olduğunu söyleyen Sönmez, “Duygusal zekası yüksek bireyler daha uyumlu ve dengelidirler. Meraksız insanları anlamak konusunda epey zorlanırlar. Çünkü onlar, her şeye dair sonsuz bir merak duyarlar” dedi.
Duyguların neden önemli olduğuna da değinen Sönmez, “İnsanlar tarafından en çok değer verilen duygu önemsenmektir. Birileri sizi önemsiyorsa mutlu olursunuz. Ayrıca duygularımızla sözlerimizin uyumu aynı mı diye de soralım kendimize. Can sıkıntısı beden dilimize yansıyorsa bunu engellemeye çalışalım, çünkü canınız sıkkın da olsa fiziksel görünümüz ile bunu aşabilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmeye çalışın, duygular kontrol edilemezse problem yaşanır” diye konuştu.

Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!Nevşin Mengü’den olay yaratacak paylaşım!
Dram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymışDram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymış
Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Akın’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Başkan Akın’ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Er: "Meslektaşlarımızın karşısına yepyeni projelerle çıkacağız"

Er: "Meslektaşlarımızın karşısına yepyeni projelerle çıkacağız"

Dilovası’nda eğitim konuşuldu

Dilovası’nda eğitim konuşuldu

İlimtepe Mahallesi’nde yol çizgiler yenilendi

İlimtepe Mahallesi’nde yol çizgiler yenilendi

Başkan Yaman’dan umreden gelen vatandaşlara ziyaret

Başkan Yaman’dan umreden gelen vatandaşlara ziyaret

Belediyeden ‘Hoş geldin bebek’ projesi

Belediyeden ‘Hoş geldin bebek’ projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.