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Yenimahalleli minikler su tasarrufunu öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:30 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalleli öğrencilere Dünya Su Günü dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde suyun etkin kullanımı ve tasarrufu konusunda etkinlik düzenledi.ASKİ ortaklığı ile düzenlenen etkinlikte konuşan Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, "Tüm canlıların yaşamı için en önemli gereksinim olan suyun kullanımının bilinçli olarak gerçekleştirilmesi, su israfının önlenmesi, temiz su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması oldukça önemlidir.

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalleli öğrencilere Dünya Su Günü dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde suyun etkin kullanımı ve tasarrufu konusunda etkinlik düzenledi.
ASKİ ortaklığı ile düzenlenen etkinlikte konuşan Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, "Tüm canlıların yaşamı için en önemli gereksinim olan suyun kullanımının bilinçli olarak gerçekleştirilmesi, su israfının önlenmesi, temiz su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması oldukça önemlidir. Su en çok sizler için gerekli çocuklar. Çünkü sizler yarınların büyüklerisiniz" diyerek çocukları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
Hacivat ve Karagöz gösterilerinin de yer aldığı programda öğrencilere suyun insan hayatındaki yeri ve öneminin anlatıldığı animasyonlar gösterilerek, yaşam kaynağı olan suyun tasarruflu kullanılması gerektiği eğlenceli bir şekilde anlatıldı.
Program sonunda öğrencilere satranç takımı ve suyun önemini anlatan kitapçık hediye edildi.

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