Yenimahalleliler Aşık Veysel’i özlemle yad etti

Aşık Veysel Kültür Derneği, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu 45’inci ölüm yılında Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen gece ile andı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen anma gecesine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, CHP Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ressam Funda İyce Tuncel’in 40 tablodan oluşan “Renklerdeki Işık: Aşık Veysel” adlı sergisiyle start alan program, sanatçılar Hasan Yükselir, Erkan Sürmen, Mustafa Özarslan, İlker Çakmak, Dijle ve Ersin Perçin’in konseriyle devam etti. Konser öncesi Aşık Veysel dostlarına seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Veysel’in Anadolu’yu güzelleştiren nadir insanlardan biri olduğuna değindi. Yaşar, “Görmeyen gözleri ile Anadolu’nun gözleri olmayı başaran, aşkı, telli turnayı, kilimlerdeki desenleri, hasreti bizlere yeniden okutan insandır Aşık Veysel. Gönül gözüyle herkesten çok gören, Anadolu’nun deryasıdır Aşık Veysel. Aşık Veysel olmasaydı bu topraklar biraz eksik biraz öksüz kalacaktı. Veysel şiirlerinde, türkülerinde Anadolu’yu, Anadolu insanını, doğayı ve aşkı anlattı. Dizeleriyle Anadolu insanının sesi oldu. Aşık Veysel, Atatürk devrimlerine sıkı sıkıya bağlı bir âşıktı. Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmanın ve bu uğurda çalışmanın en büyük erdem olduğunu düşünmekteydi. Bugün bu değerli ozanımızı anmak için bir araya geldik. Onu hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

“Dedemin vasiyetine kulak verelim”

Aşık Veysel Kültür Derneği Ankara Şube Başkanı ve aynı zamanda Aşık Veysel’in torunu olan Gündüz Şatıroğlu ise dedesinin hayatını anlatarak, onun eserlerinden kesitler okudu. Şatıroğlu, “Dedem, ’Kimseyle kavga etmeyin, iyiliğinizi birliğinizi bozmayın, herkesin günahı kendine’ derdi. İyilik edin iyilik bulun, herkesle iyi geçinmeye çalışın. Dedemin bizlere vasiyeti budur. Bu sadece benim aileme söylenen bir vasiyet değil, topluma vasiyettir. Dedemin vasiyetine kulak verelim. Bugün burada olanlar dedeme kulak verenlerdir. Aşık Veysel kendisini en güzel sazıyla sözüyle anlatmıştır. Biz de onu unutmayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçılar Veysel’in eşsiz eserlerini Yenimahallelilerle buluşturdu. Sanatçılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, özlemle andıkları Aşık Veysel’i unutmadıklarını bir kez daha gösterdi.