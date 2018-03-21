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Yenimahalle’nin anneleri çocuk bakımını öğreniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı YENİMEK kursları (Meslek Edindirme ve Hobi Kursları) 41 kadını evde çocuk bakımı konusunda eğitiyor.Kursiyerler, çocukların 0-72 ay içerisinde bedensel, ruhsal ve zihinsel açıdan sağlıklı bireyler olarak büyütülmesi amacıyla eğitim alıyor.

Yenimahalle Belediyesi’ne bağlı YENİMEK kursları (Meslek Edindirme ve Hobi Kursları) 41 kadını evde çocuk bakımı konusunda eğitiyor.
Kursiyerler, çocukların 0-72 ay içerisinde bedensel, ruhsal ve zihinsel açıdan sağlıklı bireyler olarak büyütülmesi amacıyla eğitim alıyor. 1 yıl süren eğitimde kursiyerler çocuğun günlük bakımını, beslenmesini ve yaşına uygun basit etkinliklerle zihinsel ve ruhsal gelişimini sağlayacağı bilgi ve beceriler kazanıyor.
Anatomi ile başlayan eğitimler psikomotor gelişim, bilişsel, sosyal, duygusal ve dilsel gelişim, çocukla iletişim, çocuk ruh sağlığı, anne çocuk sağlığı eğitimleri yanında; müzik, sanat, drama, oyun, okuma yazmaya hazırlık çalışması, Türkçe dil etkinliği gibi yoğunlaştırılmış bir program içeriğinde devam ediyor.

Meslek sahibi de olabiliyor
Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kursları herhangi bir yaş sınırlaması olmadan Yenimahalleli vatandaşlara hayat boyu eğitim öğretim fırsatı sunuyor. İlkokul mezunu olmanın yeterli sayıldığı, “Evde Çocuk Bakımı” kursu sayesinde katılımcılar, eğitim sonunda alacakları sertifika ile yardımcı annelik, sınıf anneliği veya üniversite mezunuysa sınıf öğretmenliği yapabilecek.

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