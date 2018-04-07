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Yenimahalle’nin faaliyetlerine meclisten onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesinin 2017 yılı faaliyet raporu, Nisan ayı meclis toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul gördü.Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle’de en büyük isteğim bir hoş seda bırakmaktı.

Yenimahalle Belediyesinin 2017 yılı faaliyet raporu, Nisan ayı meclis toplantısında görüşülerek oy çokluğuyla kabul gördü.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle’de en büyük isteğim bir hoş seda bırakmaktı. Bunu başardım. Tutamayacağım sözler vermedim. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işe imza atmadım. Mali disiplin içinde kaynaklarımızı verimli kullanarak bu günlere geldik. Benden, senden ayrımı yapmadan tüm yurttaşlarımıza eşit yaklaştık. Yenimahalle’de yaptıklarımız ortada ve başımız dik" dedi.
"Ben hayatımı Yenimahalle’ye verdim. Yenimahalle’yi çok seviyorum. Bu görevi de bunun için yapıyorum" diyen Başkan Yaşar, "Yenimahalle birlikte güzel. 9 yıldır ilçemizde genel yönetim, yerel yönetim ve Yenimahalle sakinlerimizle biz olduk, güçlü ve örnek olduk" diye konuştu.

"Yenimahalle’ye borcumu ödüyorum"
9 yılda yapılan çalışmaları da anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Ben Yenimahalle’ye borcumu ödüyorum. Çünkü iş hayatıma, ticari yaşamıma burada başladım. Bugünlere bu ilçede geldim. O yüzden burada belediye başkanı olmak benim için büyük bir görev. Bu ülkede kardeşlik, birlik, demokrasi istiyorum. Bu ülkede herkesin ırkı, mezhebi ne olursa olsun tasada kıvançta ortak olmasını istiyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok. Kardeşçe yaşamak için yerel yönetimlerin de, genel yönetimin de ayrıcalık yapmadan birleştirici bir dille, uzlaşı kültürüyle vatandaşları kucaklamalarını istiyorum" dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Kayhan Yüregir de Yenimahalle halkına kazandırdıkları için grubu adına Başkan Yaşar ve ekibine teşekkür etti.

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