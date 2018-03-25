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Yenimahalle’nin sporcuları fark attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Ali Naili Moran Atletizm Pisti’nde düzenlenen Atletizm Ankara İl Şampiyonası’nda madalyaları topladı.Etkinliğe görme engelli sporcular, işitme engelli sporcular, özel sporcular ve engelsiz sporcular katıldı.

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Ali Naili Moran Atletizm Pisti’nde düzenlenen Atletizm Ankara İl Şampiyonası’nda madalyaları topladı.
Etkinliğe görme engelli sporcular, işitme engelli sporcular, özel sporcular ve engelsiz sporcular katıldı. Yarışmaya katılan görme ve işitme engelli sporcular, özel sporcular ve engelsiz sporcular; gülle atma, 100 m, 200 m, 400 m ve bin 500 m koşu ve uzun atlama branşlarında 125 sporcu mücadele etti.
Yarışmada, Damla Karaçay 100 m gençler kategorisinde birinciliği elde ederken, 100 m büyükler kategorisinde Ece Çelebi, 200 m gençler kategorisinde Gülçe Aygün, bin 500 m genel kategorisinde Havva Elmalı birincilik elde etti. 400 m genel kategorisinde 1 incilik elde eden milli sporcumuz Sevda Çırakoğlu ise bu yarışlarda Avrupa ve Federasyon barajını aştı. 100 m gençlerde ise birinciliği kazanan Gökhan Yolal’ın yanında, Talha Mustafa Kirazcı 200 m büyük erkeklerde birinci, Ömer Efe uzun atlama gençlerde birinci, Emre Yılmaz bin 500 m büyük erkeklerde birinci, Yusuf Sayılı 200 m gençlerde birinci, Hüseyin Çırakoğlu gülle atmada birinci ve Yakup Çırakoğlu gülle atmada üçüncü oldu.
Sporcular Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor
Sporcuların elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek, “Sporcularımız çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarının neticesinde başarıdan başarıya koşuyorlar. Şimdi sporcularımız 17-19 Nisan 2018 tarihlerinde Bursa’da yapılacak olan Atletizm Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Hedefimiz alt yapıdan daha fazla sporcu yetiştirerek milli takıma kazandırmak” diye konuştu.

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