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Yenipazarlılar halk müziği ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 09:49 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydınlıları müzikle buluşturmaya devam ediyor.

Yenipazarlılar halk müziği ile buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydınlıları müzikle buluşturmaya devam ediyor. Atatürk Yenipazar Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Yenipazarlılar halk müziğiyle buluştu.
Yenipazarlıların yoğun katılım gösterdikleri türkü dolu gece, zeybek gösterisiyle başladı. Zeybek gösterisinin ardından çocuklar tarafında jimnastik gösterisi yapıldı. Gecede, Atatürk Yenipazar Kültür Merkezi’ne kayıtlı çocuklar da gitar eşliğinde şarkılar söylediler. Daha sonra Türk Halk Müziği Orkestrası eşliğinde sevilen türküler seslendirildi.
Keyifli bir gece geçiren Yenipazarlılar, kendilerini türkülerle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Yenipazarlılar halk müziği ile buluştu

Yenipazarlılar halk müziği ile buluştu

Yenipazarlılar halk müziği ile buluştu

Yenipazarlılar halk müziği ile buluştu

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