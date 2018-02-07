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Yenişehir’e spor salonu

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:45 | Son Güncelleme

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Yenişehir’de temaslarda bulundu.Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fedai Dinç ile birlikte ilk önce Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’nu makamında ziyaret eden Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin,Yenişehir’de spor alanında yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Yenişehir’e spor salonu

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Yenişehir’de temaslarda bulundu.
Osmangazi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fedai Dinç ile birlikte ilk önce Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’nu makamında ziyaret eden Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin,Yenişehir’de spor alanında yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Ziyarette Yenişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Kaya ve Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz’da hazır bulundu. Şahin, daha sonra Akçeşme İlkokulu’nda oluşturulan jimnastik salonunu ziyaret etti.
Yenişehir okullar bölgesinde yapılması planlanan kapalı spor salonu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak ortak faaliyetler ile ilgili konular da görüşüldü. Süleyman Şahin, "Yenişehir bizim için önemli bir ilçe. Buraya ciddi yatırımlar düşünülüyor. İnşallah okullar bölgesine acilen bir spor salonu yapılacak. Bunun yanı sıra Milli Eğitim’in yapacağı spor faaliyetlerine biz her türlü desteği vermeye hazırız. Spor salonumuz günün her saatinde vatandaşımızın hizmetine açık. İsteyen her vatandaşımız rahatlıkla gidip orada spor yapabilir” dedi.

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