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Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın durakta kanlar içinde bulundu. Beyaz elbisesi adeta kırmızıya boyanan kadın ne olduğunu soranlara "Bileğimi kestim bir şey olur mu?" dedi.

Meclisi Mebusan Caddesi'nde sabah saat 06:00 sıralarında işe gitmek için durağa gelenler kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'BİLEĞİMİ KESTİM'

Otobüs durağında yerde oturan genç kadının üzerinde bulunan beyaz elbisenin kanamadan dolayı kırmızıya döndüğü görüldü. Kadını ilk görenlerden bir vatandaş, “Ben parkta oturuyordum. Kadın parkta oturuyordu. Yola çıktı geldi. Ne yapıyorsunuz? dedim. Bileğimi kestim bir şey olur mu? dedi. Kötü durumdaydı. Bileği kesilmişti" diyerek yaşananları anlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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beyoğlu istanbul yaralanma

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