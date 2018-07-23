Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

Olay, 3 Temmuz günü Beyoğlu Hacı Ahmet Meydanı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, 2 kapkaççı ticari taksi ile evine gelen kadınları görünce takip etmeye başladı. Taksiden inen kadınların bina girişinde kapıyı açmaya çalıştığını fark eden kapkaççılar koşarak kadınların yanına gelip birinin çantasını aldı.
YARDIMA TAKSİCİ KOŞTU
Kapkaççının saldırısı sonrası çantasını bırakmak istemeyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Kapkaççı, çantasını bırakmayan kadını yerlerde sürükledi. Daha sonra çantayı alan kapkaççı hızla olay yerinden uzaklaştı.
Kapkaççılar kaçarak uzaklaşırken, kadının yere düştüğünü gören taksici ve çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. 2 kadının yaşadığı kapkaççı dehşeti çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA
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