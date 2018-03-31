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Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

Turizm beldelerinde turistlere rahatsızlık veren hanutçulardan sonra şimdi de sahilerde işportacılar türedi. Bodrum’da sahil kenarında güneşlenen turistlere matkap satmaya çalışan seyyar satıcılar görenleri şaşırttı.

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Bodrum'un deniz ve güneşiyle ünlü Kumbahçe sahilinde denize girip güneşlenen turistlere yaklaşan 3 kişi, ısrarla matkap satmaya çalıştı. Güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşlar ile az sayıdaki turist, matkap satmaya çalışanların ısrarı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Sahilde güneşlenen vatandaşlar ve turistler durumdan rahatsız olurken, matkap satan 3 kişi güneşlenen turistlere "Matkap isteyen var mı?" şeklinde bağırarak kutu içindeki matkapları satmaya çalıştı. 3 işportacı fotoğraflarının çekildiğini anlayınca bölgeden uzaklaştı.

İlçede turizm sezonu yaklaştıkça seyyar satıcılar, hurdacılar ve dilencilerde artış görülürken, esnaf ve vatandaşlar yetkililerin bu gibi durumları sezon başlamadan kontrol altına alması gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum işportacı matkap turist

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