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Yer: İstanbul! Soyguna geldi, hayatının şokunu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Ataşehir’de yüzünde hasta maskesi ve silahla geldiği PTT şubesini soymaya kalkışan şüpheli Ali Rıza T. (43), içeride bulunan memur R.I.’nın direnmesi üzerine soygun yapamadan kaçtı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken Ali Rıza T. kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

Kayışdağı Mahallesi’nde bir PTT şubesinde 23 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda silahlı ve maskeli şekilde müşteri gibi içeri giren bir kişi, kasada bulunan PTT memuruna bir poşet uzatarak paraları içine doldurmasını istedi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında memur R.I.’nın direnmesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında elindeki silahı düşüren şüpheli, bir süre sonra olay yerinden hızla kaçtı.

'İŞSİZ VE PARASIZ OLDUĞU İÇİN'

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek soyguncunun adının Ali Rıza T. olduğunu saptadı ve kısa süre içinde evinde gözaltına alındı. Kavga etmek suçundan poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Ali Rıza T. polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Ali Rıza T. işsiz ve parasız olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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istanbul Ataşehir soygun ptt

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
soygun yapacaksan dirensin direnmesin ilk başta birini vurmalısın bacağından olabilir bu diğerlerine gözdağı verir soyguna girip rica etsem kasayı açarmısınız dersen enselenirsin
bu nasıl şube? içerde 1 görevli, güvenlşk yok, çocuk oyuncağı mı bu
2 dkk 24 saniye bir erkek, bir adam nasıl olunur onu seyrettim...Helal olsun..
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