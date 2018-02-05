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Yeraltı dünyasından iki ailenin duruşması esnafı da etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 17:14 | Son Güncelleme

"Şahinler" ve "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4'ü firari, 17'si tutuklu 82 sanığın yargılanmasına devam edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında duruşmanın görüldüğü binanın çevresinde, jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. TEM otoyolu, D-100 karayolu sapağı ve cezaevi lojmanları önünde üç arama noktası oluşturulurken cezaevinin önünde bulunan otopark ve büfeler de kapalı tutuldu.

Yeraltı dünyasından iki ailenin duruşması esnafı da etkiledi

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, biri başka davadan tutuklu 15 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Okur ile başka davadan tutuklu sanık Sedat Şahin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada, iki tanığın dinlenmesinin ardından avukatların talepleri alındı.

SAVCIDAN 10 SANIĞA TAHLİYE TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, üzerlerine atılı suçların nitelik ve içerikleri, mevcut kanıt durumu ve kanıtların toplanmakta olması nedeniyle 7 tutuklu sanığın bu hallerinin devamını istedi. Savcı tutuklu kaldıkları süre, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali gibi gerekçeleri dikkate alarak 10 tutuklu sanığın ise tahliyesini talep etti. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suçların niteliği ile gerektirdiği cezalar dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalabileceğinden tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenilmesine hükmeden heyet, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için 6 Nisan'a erteledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Söz konusu dava, daha önce verilen ara karar dolayısıyla izleyiciye kapalı olarak gerçekleşti. Duruşmanın görüldüğü binanın çevresinde, jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. TEM otoyolu, D-100 karayolu sapağı ve cezaevi lojmanları önünde üç arama noktası oluşturulurken cezaevinin önünde bulunan otopark ve büfeler de kapalı tutuldu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, organize suç örgütleri "Şahinler" ile "Sarallar" grubu arasındaki husumet ve yapılan eylemler anlatıldı. İddianamede 74 sanığın, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "yağma amaçlı tehdit", "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi.

Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyalarının bu dava dosyasıyla birleştirilmesi sonucu sanık sayısı 82'ye yükselmişti.

AA

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