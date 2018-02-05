Yeraltı dünyasından iki ailenin duruşması esnafı da etkiledi

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, biri başka davadan tutuklu 15 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Okur ile başka davadan tutuklu sanık Sedat Şahin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada, iki tanığın dinlenmesinin ardından avukatların talepleri alındı.

SAVCIDAN 10 SANIĞA TAHLİYE TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, üzerlerine atılı suçların nitelik ve içerikleri, mevcut kanıt durumu ve kanıtların toplanmakta olması nedeniyle 7 tutuklu sanığın bu hallerinin devamını istedi. Savcı tutuklu kaldıkları süre, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali gibi gerekçeleri dikkate alarak 10 tutuklu sanığın ise tahliyesini talep etti. Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suçların niteliği ile gerektirdiği cezalar dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalabileceğinden tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.