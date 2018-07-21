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"Yeraltı dünyasının bakanı" paylaşımı dava açtırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

"Yeraltı dünyasının bakanı" paylaşımı dava açtırdı

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sosyal medyada, hakkında "yeraltı dünyasının bakanı" paylaşımını yapan yazar Roberto Saviano'yu dava etti.

BBC'nin haberine göre, aşırı sağcı Lig Partisinin lideri ve İçişleri Bakanı Salvini, Napoli'de faaliyet gösteren Camorra mafyasının iç yüzünü anlatan kitabıyla üne kavuşan ve hükümeti sert dille eleştirdiği bilinen Saviano'ya "iftira" suçlamasıyla dava açtı.

Salvini, "Her eleştiriyi kabul ederim ancak kimsenin mafyaya yardım ettiğimi söylemesine izin vermem." ifadesini kullandı.

Yazar Saviano, salı günü denizde boğularak ölen göçmen anne ve çocuk haberiyle ilgili Twitter hesabında Salvini için "yeraltı dünyasının bakanı" paylaşımını yapmıştı.

Anne ve çocuğun cesetleri, İspanyol bir yardım kuruluşu tarafından bulunmuş, kuruluş, Libya sahil güvenliğini göçmenlere izin vermek, İtalya'yı da bunu desteklemekle suçlamıştı.

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İtalya Matteo Salvini yazar Roberto Saviano yer altı dünyasının bakanı

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