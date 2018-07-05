HABER

Yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 20:58 | Son Güncelleme

Yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaş, yerde bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti.

İlçede, bir bankanın Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki şubesine para yatırmaya giden Cengiz Özgüleşir, bankaya girmeden önce yerde bir miktar para buldu. Özgüleşir, 20 bin lira olduğu anlaşılan parayı Bodrum Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis ekipleri, banka görevlilerini, paranın sahibini tespit etmek üzere polis merkezine davet etti.

Banka görevlilerince tespit edilen ancak ismini vermek istemeyen kişi, parasını teslim aldı.

Bankaya para yatırmaya gittiğini belirten Cengiz Özgüleşir, "Bankanın önünde iki deste halinde para buldum. Bulur bulmaz sahibinin kim olduğunu merak ettim ve hemen Emniyet Müdürlüğüne geldim. Her insanın yapabileceği normal hareketlerden biriydi. Ben de onu yaptım." diye konuştu.

Bu davranışının insanlara bir mesaj olmasını temenni eden Özgüleşir, insanların birbirine saygılı ve samimi düşüncelerle yaklaşmasını istedi.

Polis merkezi amiri Fevzi Söztutar da Özgüleşir'i bu hareketinden dolayı tebrik ederek örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

PARTNERSatanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...Satanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...
Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?
Kılıçdaroğlu’ndan Eylül Yağlıkara’nın ailesine taziye ziyaretiKılıçdaroğlu’ndan Eylül Yağlıkara’nın ailesine taziye ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka bodrum Muğla para polis

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: İşte Süper Loto'nun 18 milyon liralık sayıları

Süper Loto sonuçları 5 Temmuz: İşte Süper Loto'nun 18 milyon liralık sayıları

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

Hintli dolar milyarderi 3 bin 500 çalışanına İstanbul tatili hediye etti

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.