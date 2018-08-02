HABER

Yere döşeli Kelime-i Tevhid taşı koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 23:33 | Son Güncelleme

Yere döşeli Kelime-i Tevhid taşı koruma altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde bir dükkan zemininde yer alan ve üzerine basıldığı bildirilen Kelime-i Tevhid yazılı taşın, bulunduğu yerden sökülerek Efes Müzesi Laboratuvarına taşındığı bildirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şirince Mahallesi'nde bir dükkan zemininde yer alan ve taban döşemesi olarak kullanılan bir mezar taşının üzerine basıldığının bildirilmesi üzerine Efes Müzesi Müdürlüğü ekiplerince mekanda incelemeler yapıldı.

İncelemelerde üzerinde "Kelime-i Tevhid" yazan İslami dönem mezar taşı olduğu anlaşılan iki yazıt bulunduğu, bunlardan birinde iki bant halindeki yazıların oldukça aşındığı ve silindiği tespit edildi.

İnceleme sonrasında taşların üzerine basılmaması için tedbirler alındı ve Selçuk Belediyesince mezar taşları bulunduğu yerden alınıncaya kadar dükkanın geçici olarak kapatılması sağlandı.

Aynı gün restoratör eşliğinde mezar taşlarının bulunduğu iş yerine gidilerek taşlar zarara uğratılmadan sabitlenmiş oldukları zeminden çıkartıldı ve Efes Müzesi Laboratuvarına taşındı.

Müze laboratuvarında temizlik ile bakımları yapılan mezar taşları tasnif ve tescilleri yapılmak üzere koruma altına alındı.

PARTNEREn ölümcül keskin nişancıEn ölümcül keskin nişancı
Beşiktaş'ta bir yol çökmesi dahaBeşiktaş'ta bir yol çökmesi daha
Bingöl'de uyuşturucu operasyonuBingöl'de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kelime-i Tevhid taşı müze Şirince

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş'ta yol çöktü

Cuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Kısa, yeni, SMS için en güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Kısa, yeni, SMS için en güzel Cuma mesajları

Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Tam 3 milyon 294 bin TL (MPİ Süper Loto sonucu)

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Tam 3 milyon 294 bin TL (MPİ Süper Loto sonucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.