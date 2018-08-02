Yere döşeli Kelime-i Tevhid taşı koruma altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde bir dükkan zemininde yer alan ve üzerine basıldığı bildirilen Kelime-i Tevhid yazılı taşın, bulunduğu yerden sökülerek Efes Müzesi Laboratuvarına taşındığı bildirildi.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şirince Mahallesi'nde bir dükkan zemininde yer alan ve taban döşemesi olarak kullanılan bir mezar taşının üzerine basıldığının bildirilmesi üzerine Efes Müzesi Müdürlüğü ekiplerince mekanda incelemeler yapıldı.
İncelemelerde üzerinde "Kelime-i Tevhid" yazan İslami dönem mezar taşı olduğu anlaşılan iki yazıt bulunduğu, bunlardan birinde iki bant halindeki yazıların oldukça aşındığı ve silindiği tespit edildi.
İnceleme sonrasında taşların üzerine basılmaması için tedbirler alındı ve Selçuk Belediyesince mezar taşları bulunduğu yerden alınıncaya kadar dükkanın geçici olarak kapatılması sağlandı.
Aynı gün restoratör eşliğinde mezar taşlarının bulunduğu iş yerine gidilerek taşlar zarara uğratılmadan sabitlenmiş oldukları zeminden çıkartıldı ve Efes Müzesi Laboratuvarına taşındı.
Müze laboratuvarında temizlik ile bakımları yapılan mezar taşları tasnif ve tescilleri yapılmak üzere koruma altına alındı.
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