Yere döşeli Kelime-i Tevhid yazılı taşın koruma altına alınması

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde dükkan zeminine Kelime-i Tevhid yazılı mezar taşının döşenmesi ve taşın üzerine basılarak çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığına çağrılan iş yeri sahibi M.Y'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

M.Y'nin, jandarmada verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Herhangi bir art niyetinin olmadığını belirten M.Y, inşaat aşamasında taşı zemine koymak için müze yetkililerine danıştığını, onay aldıktan sonra da zemine döşediğini iddia ettiği öğrenildi.

Zanlı, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Bu arada, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan ve Kelime-i Tevhid yazısı bulunan taşın üzerine basılan fotoğraftaki 4 kişinin de kimlik tespitlerinin yapıldığı, ifadeleri için jandarmaya çağrıldıkları bildirildi.

Şirince Mahallesi'nde bir dükkanda taban döşemesi olarak kullanılan mezar taşının üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı olduğu, bunun üzerine basarak fotoğraf çektirildiği iddiası üzerine Efes Müzesi Müdürlüğünce inceleme yapılmıştı. Tarihi değeri bulunduğu tespit edilen mezar taşı koruma altına alınmıştı.

