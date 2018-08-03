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Yere döşeli Kelime-i Tevhid yazılı taşın koruma altına alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Tarihi değeri olan Kelime-i Tevhid yazılı mezar taşının İzmir'de iş yerinin zeminine döşenmesi ve taşın üzerine basılarak çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - İş yeri sahibinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınırken, paylaşılan fotoğraftaki 4 kişi de ifadeye çağrıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde dükkan zeminine Kelime-i Tevhid yazılı mezar taşının döşenmesi ve taşın üzerine basılarak çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığına çağrılan iş yeri sahibi M.Y'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

M.Y'nin, jandarmada verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Herhangi bir art niyetinin olmadığını belirten M.Y, inşaat aşamasında taşı zemine koymak için müze yetkililerine danıştığını, onay aldıktan sonra da zemine döşediğini iddia ettiği öğrenildi.

Zanlı, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Bu arada, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan ve Kelime-i Tevhid yazısı bulunan taşın üzerine basılan fotoğraftaki 4 kişinin de kimlik tespitlerinin yapıldığı, ifadeleri için jandarmaya çağrıldıkları bildirildi.

Şirince Mahallesi'nde bir dükkanda taban döşemesi olarak kullanılan mezar taşının üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı olduğu, bunun üzerine basarak fotoğraf çektirildiği iddiası üzerine Efes Müzesi Müdürlüğünce inceleme yapılmıştı. Tarihi değeri bulunduğu tespit edilen mezar taşı koruma altına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Efes Müzesi Kelime-i Tevhid Mezar Taşı Şirince Mahallesi tarihi eser

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