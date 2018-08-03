Yere döşeli Kelime-i Tevhid yazılı taşın koruma altına alınması

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde dükkan zeminine Kelime-i Tevhid yazılı mezar taşının döşenmesi ve taşın üzerine basılarak çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığına çağrılan iş yeri sahibi M.Y'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
M.Y'nin, jandarmada verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Herhangi bir art niyetinin olmadığını belirten M.Y, inşaat aşamasında taşı zemine koymak için müze yetkililerine danıştığını, onay aldıktan sonra da zemine döşediğini iddia ettiği öğrenildi.
Zanlı, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
Bu arada, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan ve Kelime-i Tevhid yazısı bulunan taşın üzerine basılan fotoğraftaki 4 kişinin de kimlik tespitlerinin yapıldığı, ifadeleri için jandarmaya çağrıldıkları bildirildi.
Şirince Mahallesi'nde bir dükkanda taban döşemesi olarak kullanılan mezar taşının üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı olduğu, bunun üzerine basarak fotoğraf çektirildiği iddiası üzerine Efes Müzesi Müdürlüğünce inceleme yapılmıştı. Tarihi değeri bulunduğu tespit edilen mezar taşı koruma altına alınmıştı.
4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!
Krizin ardından ABD Dışişleri'nden flaş açıklama
Kayıp Ahmet'in cesedi bulundu!
Dünya bu bebeği konuşuyor! Henüz 12 günlük ama...
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum