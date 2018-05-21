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Yere düşen Türk bayrağını öpüp, alnına koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, okul binaları arasında gerilen ipe asılan 2 Türk bayrağı ile Atatürk resminin bulunduğu ip koptu.

Yere düşen Türk bayrağını öpüp, alnına koydu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, okul binaları arasında gerilen ipe asılan 2 Türk bayrağı ile Atatürk resminin bulunduğu ip koptu. Bayrakların yere düştüğünü gören ilkokul öğrencileri, koşarak yerden kaldırmaya gitti. Bir öğrenci, bayrağı öperek, alnına koyup, kenara taşıdı.
Olay, cumartesi günü saat 18.30 sıralarında, Körfez'de bulunan General Edip Bayoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okul binaları arasına gerilen ipe, 2 Türk bayrağı ile Atatürk resmi asıldı. Rüzgarın etkisiyle ip koparken, okul bahçesinde bulunan çocuklar, bayraklar ile Atatürk resminin düştüğü yere koştu. Türk bayrağının biri, binanın köşesine giderek, havada asılı kalırken, diğer bayrak ile Atatürk resmi de çocuklar tarafından yerden alındı. Çocuklar, Türk bayrağı ile Atatürk resmini okulun merdivenlerine taşıdı. Bu sırada bir çocuk, bayrağı öperek, alnına koydu. Okulun duvarında asılı kalan bayrağı da uçmaması için tutan çocuklar, daha sonra okul yöneticilerine haber verdi.
Okul müdürü Bilal Sürücü, "Okul bahçesinde oynayan öğrenciler, okulda hiçbir öğretmen, idareci yokken, yani kendilerine bir talimat verilmeden tamamen kendi duygularıyla umudumuz ve geleceğimiz olan çocuklarımız, bayrağına ve Ata'sına sahip çıkıyor. Tam da Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günün yıl dönümünde bu olay yaşanıyor. Bunu gören çocuklarımız hemen kutsallarını ellerinin üstünde taşıyarak, öpüp, alınlarına koyuyor; yükseğe koyup, bize haber veriyorlar. Bu tablo, bizi gururlandırdı. Bu bayrak asla inmeyecek. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, vatan sağ olsun" dedi.

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Yere düşen Türk bayrağını öpüp, alnına koyduYere düşen Türk bayrağını öpüp, alnına koyduYere düşen Türk bayrağını öpüp, alnına koydu

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