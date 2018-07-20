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Yere düşen yavru ebabili, veterinere götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Berkan Özer (23), evinin balkonunda otururken bahçeye düşen yavru ebabili, veterinere muayene ettirip Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yere düşen yavru ebabili, veterinere götürdü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde Berkan Özer (23), evinin balkonunda otururken bahçeye düşen yavru ebabili, veterinere muayene ettirip Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde balkonda oturan Berkan Özer, kuşun bahçeye düştüğünü gördü. Özer, bahçede uçamayan kuşu alıp eve götürdü. Özer, yaptığı araştırmada cinsinin ebabil olduğunu öğrendiği kuşu, gagasına damla damla su dökerek beslemeye çalıştı. Özer, daha sonra kuşu veteriner kliniğine götürdü. Yapılan muayenede bir yarası olmadığı belirlenen yavru kuş, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Berkan Özer, düştüğünü görünce kuşa sahip çıktığını söyleyerek, "Verdiğim yiyecekleri yemeyince veterinere götürdüm, koruma altında olan bir kuşmuş. Ben de görevlilere teslim ettim" dedi.
Orman İşletme Müdürlüğü görevlisi, göçmen kuş olan ebabilin, bütün ihtiyaçlarını havada karşıladığını, uçarken böcek, sinek avlayarak beslendiğini söyledi. Bir sorunu olmadığı saptanan ve yürüme özelliği olmayan ebabilin, havalanabilmesi için yüksek bir noktaya götürülüp doğaya bırakılacağı belirtildi.

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Yere düşen yavru ebabili, veterinere götürdüYere düşen yavru ebabili, veterinere götürdüYere düşen yavru ebabili, veterinere götürdüYere düşen yavru ebabili, veterinere götürdü

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