Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Yerel kaynaklar terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekileceğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak 'Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz' demişti.
Sincar; 2013 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık 400 bin olan nüfus şimdilerde, 90 bin civarında, yani orta ölçekli bir şehir. Irak'ın Ninova eyaletinin en büyük ikinci yerleşimi. Şengal olarak da bilinen yerleşim, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kolu olan YBŞ ve KYB peşmergeleri tarafından kontrol ediliyor. Ezidiler'in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşıyor.
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