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Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 16:18 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinden çekileceği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir süre önce 'Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz' demişti.

Yerel kaynaklar terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekileceğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak 'Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz' demişti.

Sincar; 2013 yılı nüfus sayımına göre yaklaşık 400 bin olan nüfus şimdilerde, 90 bin civarında, yani orta ölçekli bir şehir. Irak'ın Ninova eyaletinin en büyük ikinci yerleşimi. Şengal olarak da bilinen yerleşim, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kolu olan YBŞ ve KYB peşmergeleri tarafından kontrol ediliyor. Ezidiler'in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşıyor.

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PKK Sincar YPG

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
biz bundan iki sene önce "__AFRİN e de girecez KOBANİYE'de! Fıratın değil,DİCLENİN Doğusuna Çekilecek o Şerfsizler" dediğimizde gülenler vardı hadi gülün bakim
ORDU KANDİLE GİRSİN ÇIKMASIN ORDAN
kacmayin kacmayin su suriyede buldugumuz ganimetler vardi okadar bombayi napcaz sizi vuracaz nereyede gitseniz gelcez pesinizden bu bombalar sizin hakkaniz atcaz size durun biyerde...
inanmayın hainlere kontroller sürsün
çekilip başka yere gidecekler itlaf edilmeleri lazım
Çekilen teröristler boş durmayacaktır. Oluşabilecek yeni tehditlere karşı hazırlıklı olmak lazım.
DahaÖrgütün en iyi günleri dünyayı onlara dar edeceğiz Allah’ın yardımı cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mücadelesiyle
Henüz çekilme başlamamış.
sincardan önce memlekettekleri temizle sallasan pkk,lıya çarpıyor.
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