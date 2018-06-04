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Yerel Medya Buluşmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 23:28 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: -"24 Haziran'dan sonra bürokrasi azalacak ve yapılmak istenilenler çok daha hızlı bir biçimde yapılacak. Vesayetin her türlüsünün ortadan kalktığı bir sisteme geçeceğiz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "24 Haziran'dan sonra bürokrasi azalacak ve yapılmak istenilenler çok daha hızlı bir biçimde yapılacak, vesayetin her türlüsünün ortadan kalktığı bir sisteme geçeceğiz." dedi.

Şahin, bir otelde düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

"24 Haziran'dan sonra bürokrasi azalacak ve yapılmak istenilenler çok daha hızlı bir biçimde yapılacak. Vesayetin her türlüsünün ortadan kalktığı bir sisteme geçeceğiz." diyen Şahin, yeni sistemle millet iradesinin kamu yönetimine daha güçlü yansıyacağını ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'dan sonra milletin vicdanında oluşan ittifakı siyaset sahnesine taşıdık ve bu ittifakla seçime gidiyoruz. Darbelerin, 17-25 Aralık yargı hadiselerinin, Gezi olaylarının ve vesayet odaklarının Türkiye'yi yürüdüğü yoldan saptırma çabalarının yegane sebebi parlamenter sistemin neticesidir. Karşımızdaki, 'Yaptırmayız, yıkarız, durdururuz' diyen ittifakı ben Yıkım İttifakı olarak tanımlıyorum."

- "Sorunlarınızın çözülmesi için adımlar atacağız"

Yerel medya şartlarının iyileştirilmesi için hep birlikte istişare ederek çalışacaklarını söyleyen Şahin, "Özellikle 15 Temmuz'da Anadolu medyasının nasıl çalıştığını, neler yaptığını çok iyi gözlemledim. Yerel medyanın gücünü biz sahada çok iyi görüyoruz, sizlerin sorunlarının çözülmesi için adımlar atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Buluşmaya, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Basın Yayın Dairesi Başkanı Habib Kaya, Türkiye Gazeteciler Federasyon Başkanı Yılmaz Karaca, Müstakil Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Seki, Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Kaya ile bölgesel gazetecilik cemiyetlerinin başkanları ve Basın Kartı Komisyonu üyeleri katıldı.

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"Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması" AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

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