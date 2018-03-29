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"Yerel Yönetimler" Paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 23:38 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özel: - "CHP'nin adayı kim olacak, ne olacak' diye çokça soruluyor, bugün de soruldu. CHP'nin adayı açıklandığında ilk turda bütün CHP'lilerin gönül rahatlığıyla hiç fire vermeden en yüksek katılım oranıyla sandığa koşup oy verecekleri birisi olacak" - "İşte Doğan Grubu'nun bütün medyası, televizyonu başka bir yere geçiyor, geçtiği yerin Milliyet'i ne hale getirdiği ortada. Bir gerçek var, yüzde 80'ini biz izliyoruz bunların, yüzde 80'ini biz satın alıyoruz. Bizim izlediğimiz televizyonu satın alarak, okuduğumuz gazeteyi satın alarak, bizim okuyacağımız gazeteyi ele geçiremezler"

İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin herhangi bir ittifaka ihtiyaç duymadan seçimlere gireceğini dile getirerek, "CHP'nin adayı kim olacak, ne olacak' diye çokça soruluyor, bugün de soruldu. CHP'nin adayı açıklandığında ilk turda bütün CHP'lilerin gönül rahatlığıyla hiç fire vermeden en yüksek katılım oranıyla sandığa koşup oy verecekleri birisi olacak." dedi.

CHP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Yerel Yönetimler" paneline katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP İstanbul'u kaybetmeseydi Türkiye'nin 16 yılını kaybetmeyeceğini savunarak, ancak İstanbul'u kazanacaklarını söyledi.

Seçimlerle alakalı değerlendirmede bulunan Özel, "Seçimlere bir buçuk yıl var, hiçbir partinin Cumhurbaşkanı adayı belli değil resmen, ben AK Parti'nin ağzından, 'adayımız Recep Tayyip Erdoğan' diye duymadım. En uygun zamanda, en uygun zeminde, en avantajlı şekilde, en uygun lansmanla ve malum finansmanla kendisini aday yapacaklar ama daha yapmadılar, bizimki de yok. Bir tek MHP'ninki belli, o da Recep Tayyip Erdoğan. 'Kapatırsınız partinin kepenklerini' dediğimizde hakaret ettiler. 'MHP, AK Parti'ye selektör' yapıyor diyeli 24 ay geçmiş, 'bunu iddia eden iblis' demişti bana, şimdi o iblis haklı çıktı." diye konuştu.

İttifaklara karşı olmadıklarını, getirilen ittifak kanunundaki haksızlıklara, eşitsizliklere, seçim güvenliğine ilişkin maddelere karşı olduklarını belirten Özel, bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini kaydetti.

CHP'nin herhangi bir ittifaka ihtiyaç duymadan seçimlere gireceğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"CHP'nin adayı kim olacak, ne olacak' diye çokça soruluyor, bugün de soruldu. CHP'nin adayı açıklandığında ilk turda bütün CHP'lilerin gönül rahatlığıyla hiç fire vermeden en yüksek katılım oranıyla sandığa koşup oy verecekleri birisi olacak. İkinci turda diğer partilerin de gönül rahatlığıyla oy vereceği bir isim olacak. Böyle bir aday ortaya çıkacak, böyle bir aday gösterilecek, böyle bir adayla ilk turda biz en yüksek oyu alırken kendi tabanımızdan, diğer partiler de kendi adaylarıyla en yüksek oyu alıp, karşımızdaki o baraj ittifakını ilk turda da perişan edeceğiz. Bugün iki tane virüs dolaşıyor CHP'lilerin beyninde, bir; ikinci bir Ekmeleddin vakası olacak mı? Söyledim, olmayacak kardeşim. İki, 'gider de verirsek, çalarlarsa, yine trafoya kedi sokarlarsa' doğru bu sefer ana trafoya kaplan soktu namussuzlar ama söz veriyoruz, bu seçimlerde CHP, bir tane oyu çaldırmayacak, kimse korkmasın, kimse de birbirini korkutmasın."

- "Ordu Afrin'de, gitmese iyiydi"

Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Özel, "Ordu Afrin'de, gitmese iyiydi, buradan kesip yarın A Haber'de yayınlarlar, 'Özgür Özel şuna karşı çıktı, buna karşı çıktı.' Gitmemenin yolu vasiyeti terketmemek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne dedi, 'Yurtta barış, cihanda barış.' Ne diyor, 'komşularını iç işlerine karışmayacaksın' karıştı mı? Karıştı. 'Komşunun toprak bütünlüğüne saygılı olacaksın' diyor, oldu mu? Olmadı. 'Devlet dışı unsurları muhatap almayacaksın' aldı mı? sonuna kadar aldı. Bizim dedelerimizin Kuvva-yı Milliye Ordusu'nu ÖSO çeteleriyle bir tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP olarak gerçekleri korkmadan söylemeye devam edeceklerini aktaran Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte Doğan Grubu'nun bütün medyası, televizyonu başka bir yere geçiyor, geçtiği yerin Milliyet'i ne hale getirdiği ortada. Bir gerçek var, yüzde 80'ini biz izliyoruz bunların, yüzde 80'ini biz satın alıyoruz. Bizim izlediğimiz televizyonu satın alarak, okuduğumuz gazeteyi satın alarak, bizim okuyacağımız gazeteyi ele geçiremezler. Bir gerçek var; bundan sonra bize sahip çıkana sahip çıkacağız, bize karşı gelene karşı duracağız."

Programda Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu CHP İlçe Başkanı Metin Doğan da bir konuşma yaparken, etkinliği çok sayıda CHP'li izledi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

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