"Yerel Yönetimler" Paneli

İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin herhangi bir ittifaka ihtiyaç duymadan seçimlere gireceğini dile getirerek, "CHP'nin adayı kim olacak, ne olacak' diye çokça soruluyor, bugün de soruldu. CHP'nin adayı açıklandığında ilk turda bütün CHP'lilerin gönül rahatlığıyla hiç fire vermeden en yüksek katılım oranıyla sandığa koşup oy verecekleri birisi olacak." dedi.

CHP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Yerel Yönetimler" paneline katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, CHP İstanbul'u kaybetmeseydi Türkiye'nin 16 yılını kaybetmeyeceğini savunarak, ancak İstanbul'u kazanacaklarını söyledi.

Seçimlerle alakalı değerlendirmede bulunan Özel, "Seçimlere bir buçuk yıl var, hiçbir partinin Cumhurbaşkanı adayı belli değil resmen, ben AK Parti'nin ağzından, 'adayımız Recep Tayyip Erdoğan' diye duymadım. En uygun zamanda, en uygun zeminde, en avantajlı şekilde, en uygun lansmanla ve malum finansmanla kendisini aday yapacaklar ama daha yapmadılar, bizimki de yok. Bir tek MHP'ninki belli, o da Recep Tayyip Erdoğan. 'Kapatırsınız partinin kepenklerini' dediğimizde hakaret ettiler. 'MHP, AK Parti'ye selektör' yapıyor diyeli 24 ay geçmiş, 'bunu iddia eden iblis' demişti bana, şimdi o iblis haklı çıktı." diye konuştu.