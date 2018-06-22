"Yerinde dönüşüm yapacağız"

Uysal, bina metrekarelerinden yüzde 20 keserek kaynağın yüzde 60-70'inin karşılanacağını, 30'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacağını dile getirerek, "Biz kentsel dönüşümü vatandaşın bir problemi olarak değil, bir kamu problemi olarak görüyoruz. Bundan 30 sene önce yapılmış 100 metrekare daire ile yeni yapılan 80 metrekare daireyi kıyasladığımızda, bugünkü daha kullanışlı ve daha konforlu. Bu yüzde 20 yeri sattığımız zaman, maliyetin yüzde 60-70'ini çıkarıyoruz. Kalan yüzde 30'u da belediye bütçesinden karşılıyoruz. Vatandaşın binasını yerinde yıkarak yapacağız. Hiç para almayacağız ve metrekareden yüzde 20 keseceğiz. Dükkanlardan da yüzde 20 keserek yine dükkan vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Uysal, Tokatköy'ün planlarının onaylandığını ve tapularla ilgili sorunların çözüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Takatköy'deki projeyi, sizleri komşularınızla ve anılarınızla eski mahalle hayatınızı devam ettirebilecek şekilde planladık. Burada vatandaşın üzerinde binası olan 55 bin metrekare alan var. 7,5 dönüm de üzerinde bina olmayan araziniz var. Bu toplam 63 dönümlük arazide tapusu olmayan yerler var ve metrekaresi 700 lira üzerinden fiyat biçilmiş. Bu projede hiçbir kar etmeden, para takviyesi yaparak, en iyi müteahhitten daha iyi bir imkan nasıl sunarız diye düşünerek, ona göre planlama yaptık.

Yeşili bol projede her dairenin otoparkı olacak. Burada Cumhurbaşkanımızın talimatıyla örnek bir proje yapacağımız için, sizlere ilave torpilimiz de olacak. Tokatköy’de sizin 63 bin metrekarelik inşaata karşılık yeni projede 60 bin metrekare inşaat vermiş oluyoruz. Tapusu olmayan araziler için metrekaresi 700 liradan toplam ödenmesi gereken 44 milyon lira da vatandaşlardan alınmamış oluyor. İBB şirketimiz KİPTAŞ’ın yapacağı projeyi beğenip imzayı attığınız taktirde daire başına bin lira, dükkanlara bin 500 lira kira yardımı yapacağız. Ayrıca 2 kira miktarı kadar taşınma bedeli ödüyoruz."

