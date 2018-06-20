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Yerköprü Şelalesi'ne 17 milyon liralık "makyaj"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

Konya'nın Hadim ilçesinde doğal güzelliğiyle ziyaret edenleri adeta büyüleyen Yerköprü Şelalesi'nin, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 17 milyon liralık projenin tamamlanmasıyla daha fazla ziyaretçiyi çekmesi bekleniyor - Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "Projenin ilk etabını tamamladık, ikinci etabın da yüzde 50'si bitmiş durumda. İnşallah tüm çalışmalar bittiğinde şelale çok sayıda yerli ve yabancı turistin akınına uğrayacak"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'nın Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi'nin, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve ilk etabı tamamlanan 17 milyon liralık yatırımla doğa turizminin gözde mekanlarından biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Hadim Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde bulunan Yerköprü Şelalesi adını alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesinden alıyor.

Mavi ve yeşilin mükemmel uyumuyla bozkırın ortasında, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de uğrak yeri olan şelalenin önümüzdeki dönemde yabancı turistlerden de ilgi görmesi bekleniyor.
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- Çay bahçesi, seyir terası ve sosyal alanlar yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ve üç etaptan oluşan Yerköprü Şelalesi Çevre Düzenleme Projesi'nin ilk etabında çalışmalar biterken ikinci etabın da yüzde 50'si tamamladı.

Zor ve engebeli arazinin ulaşımı güçleştirdiği bölgede elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı ile çay bahçesi ve sosyal alanların yapımı tamamlandı.

Suyun bütün güzelliğiyle aktığı noktayı karşıdan gören yere seyir terası inşa edildi. Çevreye uygun tasarımın yapıldığı proje 17 milyon liraya mal olacak.
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- "Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden birisi olduğunu söyledi.

Projeyle şelaleyi çok sayıda turistin ziyaret edeceğini dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar şelale çevresine yasal engellerden dolayı çok fazla işlem yapılamamıştı. Biz de buraya üç aşamadan oluşan 17 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Projenin ilk etabını tamamladık, ikinci etabın da yüzde 50'si bitmiş durumda. İnşallah tüm çalışmalar bittiğinde şelale çok sayıda yerli ve yabancı turistin akınına uğrayacak. 100 bin metrekarelik alanda düzenleme gerçekleştiriyoruz. Buraya gelen turistler her anlamda fiziki olarak çok güzel bir mekanı ziyaret etmiş olacak. Artık sonbahardan itibaren çok daha güzel bir şekilde hizmet vermiş olacağız. Şelaleyi görmek için yalnızca Konyalıları değil, tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz."

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