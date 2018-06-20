- "Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden birisi olduğunu söyledi.

Projeyle şelaleyi çok sayıda turistin ziyaret edeceğini dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar şelale çevresine yasal engellerden dolayı çok fazla işlem yapılamamıştı. Biz de buraya üç aşamadan oluşan 17 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Projenin ilk etabını tamamladık, ikinci etabın da yüzde 50'si bitmiş durumda. İnşallah tüm çalışmalar bittiğinde şelale çok sayıda yerli ve yabancı turistin akınına uğrayacak. 100 bin metrekarelik alanda düzenleme gerçekleştiriyoruz. Buraya gelen turistler her anlamda fiziki olarak çok güzel bir mekanı ziyaret etmiş olacak. Artık sonbahardan itibaren çok daha güzel bir şekilde hizmet vermiş olacağız. Şelaleyi görmek için yalnızca Konyalıları değil, tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz."

