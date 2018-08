Yerleşemeyen öğrencilerden takdir belgeli tepki

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de liselere geçiş tercih sonuçlarına göre Şehit Erkan Er Ortaokulu’ndaki 273 öğrenciden 13'ü meslek liselerine yerleşebildi, geri kalanı ise hiçbir okula yerleşemedi. Not ortalaması 90 ve üzeri olan öğrenciler, tercih ettikleri Anadolu liselerine yerleşemeyince, velilerle birlikte soluğu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde aldı. Takdir ve teşekkür belgelerini müdürlüğün bahçesine atarak tepkilerini gösteren öğrencilerden okul birincisi Aleyna Kantar, "Ben bu sonucu hiç beklemiyordum, görünce elim ayağım titredi. Umarım her şey düzelir" dedi.

​Liselere geçişte tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Şehit Erkan Er Ortaokulu’ndaki 273 öğrenciden yalnızca 13'ü meslek liselerine yerleşebildi. Tercih ettikleri Anadolu liselerine giremeyen öğrenciler ve öğrenci velileri, Konak’ta bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı. Eğitim İş İzmir 2 Nolu Şube Özlük Hukuk Sekreteri Oğuz Eminoğlu, FETÖ soruşturmaları sonucu el konulan kolejlerden biri olan bu okulun adının değiştirildiğini, Ergenekon Ortaokulu, Doktor Cavit Özyeğin Ortaokulu ile Necmiye Bilgin Ortaokulu öğrencilerinin, kendi okullarından alınarak yaklaşık 1,5 yıl önce Şehit Erkan Er Ortaokulu’nda eğitime başlatıldıklarını söyledi. Okulun yeni kurulduğuna dair veri işlemesinin yapılmadığını, sorunun da büyük çoğunlukla buradan kaynaklandığını savunan Oğuz Eminoğlu, "Burada eğitime başlatılan öğrenciler, nakil gibi kabul edildi. Böyle olunca çocuklar dezavantajlı duruma düştü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idaresinin eksik, yanlış yönlendirmesi sonucu sorun doğdu" dedi.

'ELİM AYAĞIM TİTREDİ'

Okul birincisi olan Aleyna Kantar da tercih ettiği Anadolu liselerinden hiçbirine yerleşemedi. Kantar, "99.6 not ortalaması ile mezun oldum. 3 tane Anadolu lisesi için tercih yaptım. Fakat hiçbiri tutmadı. Adrese dayalı hiçbir okula da yerleşemedim. Not ortalaması 60 olan bazı öğrenciler iyi okullara yerleşirken, buradaki birçok arkadaşımız 90 ve üstü ortalama ile dışarıda kaldı. Ben bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Hakkımızı aramak için buradayız. Ben bu sonucu hiç beklemiyordum, görünce elim ayağım titredi. Ne diyeceğimi bilemedim. Özel okulu da ailem istemiyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Umarım her şey düzelir" diye konuştu.

'MESLEK LİSESİNE BİLE YERLEŞEMEDİM'

Öğrencilerden Emre Özdoğan ise 93 not ortalamasının olduğunu, sınavdan da yüksek puan aldığını, ancak herhangi bir bölüme yerleşemediğini belirtti. Özdoğan, "Benden daha düşük puanı olanlar benim istediğim okullara yerleşti, fakat ben yerleşemedim. 5 tercih yaptım, hiçbiri olmadı. Zorunlu olduğu için 2 de meslek lisesi yazdım, ama onlar bile gelmedi. İş puana kalmadı, tüm kriterler çöktü. 5 tercihten hiçbirine yerleşemedim" şeklinde konuştu.

Sena Duran isimli öğrenci ise, "92,5 ortalamam var ama istediğim okula gidemedim. Ben hayalleri olan biriyim ve istediğim okula gidememek beni çok üzüyor. Anadolu lisesine gitmek istiyorum, yerleşemeyince hayal kırıklığı yaşadım" dedi.

Arda Hamarat adlı öğrenci de 3 tercih yaptığını fakat hiçbirine yerleşemediğini belirtti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öğrenci velilerinden Tuğba Helvacı ise oğlu Efecan Helvacı’nın herhangi bir liseye yerleşememesi nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuğu ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tepkisini dile getiren Helvacı, "Oğlum 350 puanla 8 tercih yaptı. Ortalaması 97 ve buna rağmen hiçbir okula yerleşemedi. Adalet istiyoruz. Benim çocuğum mağdur. Çocuklarımızın hak ettikleri okullara yerleştirilmesini istiyoruz. Bu başarı ile ortada kaldı. Adalet bunun neresinde" şeklinde konuştu.

Efecan Helvacı ise istemediği halde zorunlu olduğu için okul tercihleri arasına meslek lisesini de yazdığını, bu okula bile yerleştirilemediğini söyledi. Açıklamanın ardından öğrenciler, takdir ve teşekkür belgelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesine attı. Veliler, öğrenciler ve eğitimciler, açıklamanın ardından dağıldı.