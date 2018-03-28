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Yerli cevizin kilosu 15 TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde geçen yıl kilogramı 10 TL’den satılan yerli ceviz bu yıl 15 TL’den satılıyor.10 yıldır ceviz ticareti yaptığını ve ilçe pazarlarında ceviz sattığını belirten Metin Cezvevi, ’’Geçen yıl cevizi toptan 7 TL’ye alıp 10 TL’den ilçe pazarlarında satıyorduk.

Yerli cevizin kilosu 15 TL

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde geçen yıl kilogramı 10 TL’den satılan yerli ceviz bu yıl 15 TL’den satılıyor.
10 yıldır ceviz ticareti yaptığını ve ilçe pazarlarında ceviz sattığını belirten Metin Cezvevi, ’’Geçen yıl cevizi toptan 7 TL’ye alıp 10 TL’den ilçe pazarlarında satıyorduk. Ancak bu yıl cevizi daha pazara çıkarmadan yerinden toptan 12 TL’ye alıyoruz. Denizliden alıp buralara getirdiğimiz için nakliye ve kar oranımızı koyuyoruz ve 15 TL’den satıyoruz. Ucuz satmak istesek te maliyetler göz önüne alındığında kilogramda 3 TL kar bize aslında hiçbir şey kazandırmıyor. Fiyatların yüksek olmasındaki en büyük etken, Türkiye genelinde cevizde beklenen rekoltenin gerçekleşmemesi’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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