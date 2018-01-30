Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

AA'nın haberine göre; Zeytin Dalı Harekatı'nda terör mevzileri, TSK'ya ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulurken, yerli İnsansız Hava Aracı da Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.