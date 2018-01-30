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Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 00:04 | Son Güncelleme 7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait yerli İHA Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

AA'nın haberine göre; Zeytin Dalı Harekatı'nda terör mevzileri, TSK'ya ait savaş uçakları ve topçu birliklerince vurulurken, yerli İnsansız Hava Aracı da Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı.

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Anahtar Kelimeler:
TSK dolunay İHA Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aha işte,biz de Ay'a bir şeyler göndermişiz;kendi uçağımız hem de ::))
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